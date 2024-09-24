Глава ФНС Егоров продемонстрировал технологию айтрекинга главам налоговых служб БРИКС

От того, насколько качественно страны — участницы БРИКС будут обмениваться практиками по налоговому администрированию и созданию налоговых сервисов, будет зависеть то, насколько хорошо и удобно будет вести бизнес в этих государствах. Такое мнение на стартовавшей в Москве первой очной встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС после расширения объединения высказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, которого цитирует пресс-служба ведомства.

«Уже более 10 лет мы внедряем электронные сервисы в российское налоговое администрирование. Мы понимаем, что во многом зависим от пожеланий людей и бизнеса, которые их используют, поэтому клиентский опыт также является большим полем для анализа», — заявил Даниил Егоров.

Он напомнил, что с 2010 года ведомство встало на путь цифровизации. С 2015 года начало развивать клиентские сервисы. С 2021 года в рамках федеральной программы «Государство для людей» ФНС поддерживает тренд клиентоцентричности. Достигать его помогает анализ обратной связи, клиентского опыта, а также внутренних процессов службы.

По словам Егорова, технология процесс-майнинга позволяет моделировать реальные процессы на основе собранного массива данных, который включает набор действий внешних пользователей в сервисах службы или действий инспекторов в закрытых системах — внутренних пользователей.

За счет этого формируется «цифровой слепок» реального процесса, который удобно анализировать. Исследование в автоматизированном режиме таких данных позволяет выявлять сложности в работе и их причины.

Егоров уточнил, что добиться сокращения среднего времени обработки деклараций 3-НДФЛ с четырех месяцев до 16 дней удалось в том числе благодаря применению процесс-майнинга.

Он также продемонстрировал зарубежным коллегам технологию айтрекинга, которая применяется в лаборатории пользовательского тестирования ФНС России.

Айтрекер — специальное устройство, которое фиксирует данные о том, куда конкретно на экране смотрит пользователь, и как долго.

Получив эти сведения, специалисты ведомства работают над тем, чтобы было удобно заходить на сайт, пользоваться сервисами и услугами.

Кроме того, Егоров презентовал гостям сайт налогового сотрудничества БРИКС, который станет цифровой платформой по обмену лучшими практиками в библиотеке знаний.