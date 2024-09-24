Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ФНС Егоров продемонстрировал технологию айтрекинга главам налоговых служб БРИКС

Глава ФНС Егоров заявил об усилении налогового сотрудничества в рамках БРИКС

close
Нина Зотина/РИА «Новости»

От того, насколько качественно страны — участницы БРИКС будут обмениваться практиками по налоговому администрированию и созданию налоговых сервисов, будет зависеть то, насколько хорошо и удобно будет вести бизнес в этих государствах. Такое мнение на стартовавшей в Москве первой очной встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС после расширения объединения высказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, которого цитирует пресс-служба ведомства.

«Уже более 10 лет мы внедряем электронные сервисы в российское налоговое администрирование. Мы понимаем, что во многом зависим от пожеланий людей и бизнеса, которые их используют, поэтому клиентский опыт также является большим полем для анализа», — заявил Даниил Егоров.

Он напомнил, что с 2010 года ведомство встало на путь цифровизации. С 2015 года начало развивать клиентские сервисы. С 2021 года в рамках федеральной программы «Государство для людей» ФНС поддерживает тренд клиентоцентричности. Достигать его помогает анализ обратной связи, клиентского опыта, а также внутренних процессов службы.

По словам Егорова, технология процесс-майнинга позволяет моделировать реальные процессы на основе собранного массива данных, который включает набор действий внешних пользователей в сервисах службы или действий инспекторов в закрытых системах — внутренних пользователей.

За счет этого формируется «цифровой слепок» реального процесса, который удобно анализировать. Исследование в автоматизированном режиме таких данных позволяет выявлять сложности в работе и их причины.

Егоров уточнил, что добиться сокращения среднего времени обработки деклараций 3-НДФЛ с четырех месяцев до 16 дней удалось в том числе благодаря применению процесс-майнинга.

Он также продемонстрировал зарубежным коллегам технологию айтрекинга, которая применяется в лаборатории пользовательского тестирования ФНС России.

Айтрекер — специальное устройство, которое фиксирует данные о том, куда конкретно на экране смотрит пользователь, и как долго.

Получив эти сведения, специалисты ведомства работают над тем, чтобы было удобно заходить на сайт, пользоваться сервисами и услугами.

Кроме того, Егоров презентовал гостям сайт налогового сотрудничества БРИКС, который станет цифровой платформой по обмену лучшими практиками в библиотеке знаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами