Стало известно, сколько россияне потратили в августе на новые легковушки

Россияне в августе потратили на покупку новых легковых автомобилей 449,5 млрд рублей, сообщает агентство «Автостат».

Показатель оказался на 11% выше значения за июль (404,4 млрд рублей) и на 31% больше прошлогоднего результата за аналогичный период (344,3 млрд рублей).

В результате август стал вторым месяцем с начала 2024 года по объему расходов россиян на новые легковушки. Больше граждане РФ потратили только в марте — 496 млрд рублей.

В физическом выражении за последний месяц лета в России было продано 148,3 тыс. легковых авто. Это рекордный показатель за последние 3,5 года.

Всего за январь — август россияне потратили на приобретение новых легковушек более 3,1 трлн рублей, что на 80% превышает значение за аналогичный период 2023-го.

Между тем новые автомобили в России заметно подорожали. Средневзвешенная цена на них к началу сентября превысила 3 млн рублей.

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