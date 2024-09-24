Стало известно, как западные страны давят на бизнесменов в Турции из-за РФ

Турецким бизнесменам начали поступать звонки с угрозами из-за их сотрудничества с РФ. Такое заявление сделал российский посол в Анкаре Алексей Ерхов, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что на предпринимателей пытаются давить дипломаты из западных стран. По словам Ерхова, угрозы и неприкрытый шантаж «прочно вошли в арсенал» сотрудников посольств США и союзных им государств.

Как отметил российский дипломат со ссылкой на рассказы предпринимателей из Турции, представители западных держав часто напоминают бизнесменам, что у их компаний имеются счета в зарубежных банках. Таким образом они намекают руководителям фирм на необходимость отказаться от развития сотрудничества с РФ, следует из слов посла.

Ерхов добавил, что иногда делегации из западных государств устраивают для турецких предпринимателей так называемые «тренинги». На них бизнесменам рассказывают, что может произойти с их компаниями, если их включат в санкционные списки из-за связей с РФ.

«Есть примеры подобного же рода прессинга и в банковской сфере. Понятно, всех не запугаешь, тем более что турецкий народ — смелый и гордый. Но кто-то, наверное, боится. А они этого и хотят», — резюмировал дипломат.

24 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что экспортеры в Турции начали обращаться в государственные органы с просьбой о содействии в решении проблем при торговле с РФ. Речь идет о трудностях, которые возникают у компаний из-за санкционного давления со стороны США. В том числе с расчетами, говорится в материале.

Ранее в Турции высказались о возвращении банковских карт «Мир».