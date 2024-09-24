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Цены на новостройки в России начали снижаться

РБК: средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках упала на 0,2%

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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

В сентябре 2024 года на рынке недвижимости России наметилась тенденция к снижению цен на новостройки в крупных городах. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Яндекс Недвижимости».

По информации аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в новостройках 16 российских мегаполисов снизилась на 0,2%, составив чуть менее 166 тыс. руб. Однако динамика цен в разных городах существенно различается.

«В семи миллионниках цены упали на величину до 2,3% за месяц, в двух мегаполисах цены остановились и сохраняются на том же уровне, что и месяцем ранее, в оставшихся семи мегаполисах квадратный метр новостроек прибавил в цене до 1,3%», — говорится в исследовании.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Воронеже (на 2,3%, до 119 тыс. руб. за кв. м), Нижнем Новгороде (на 1,9%, до 188 тыс. руб.) и Москве (на 1,5%, до 364 тыс. руб.). В Краснодаре и Волгограде цены остались на уровне августа — 147 тыс. руб. и 133 тыс. руб. за кв. м соответственно.

Аналитики также отметили сокращение объема предложения на рынке новостроек в среднем на 3,7% по сравнению с августом. Кроме того, уменьшилась средняя площадь выставленных на продажу квартир — на 2% за месяц.

До этого стало известно, что шесть компаний подозреваются в сговоре на торгах в ХМАО, ЯНАО и Марий Эл. ФАС возбудила дело против участников картеля, заключивших контракты на сумму более 827 млн рублей в ходе 31 закупки.

Ранее был назван размер средней зарплаты в России.

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