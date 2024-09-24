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Средний размер потребкредита в России упал до минимума с начала весны

НБКИ: средний размер потребкредита в августе упал ниже ₽175 тысяч впервые с марта

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Depositphotos

Средний размер потребительских кредитов, выданных россиянам в августе, сократился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 164,9 тыс. рублей. Показатель упал ниже 175 тыс. рублей впервые с марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора (Банка России. — Прим. ред.) по охлаждению кредитного рынка», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом по сравнению с началом года средний размер займа вырос на 12,9%. Так, по итогам января показатель составлял 146,1 тыс. рублей.

Самые крупные потребкредиты в августе оформляли жители Москвы и Санкт-Петербурга — 280,7 тыс. рублей и 254,6 тыс. рублей соответственно.

До этого стало известно, кому из россиян чаще всего отказывают в микрозаймах. Самый низкий уровень одобрения заявок оказался у уборщиков и воспитателей.

Ранее россиянам рассказали, почему не стоит гасить кредит досрочно.

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