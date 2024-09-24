Турция резко сократила закупки российской нефти

Турция в августе снизила импорт нефти из России в два раза по сравнению с началом лета — до чуть менее 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 400–450 тыс. б/с. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Kpler.

Причиной такого резкого падения закупок стал плановый ремонт на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR, пояснили в аналитической компании. Работы на предприятии начались 5 сентября. В преддверии остановки производства поставки начали сокращаться.

По словам экспертов, ситуация не критична для российских поставщиков. Вероятно, выпавшие объемы будет переориентированы на Азию, в частности на индийский рынок, допускают они.

За последние три месяца российская нефть подешевела почти на треть. С конца июня цена Urals рухнула на порядка 30%, опустившись ниже потолка в $60 за баррель. Средний доход российского бюджета от продаж топлива держится на самых низких уровнях с зимы.

Ранее стало известно, какие страны ЕС наиболее зависимы от импорта нефтепродуктов.