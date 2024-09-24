Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турция резко сократила закупки российской нефти

Турция сократила импорт российской нефти вдвое из-за ремонта НПЗ

close
Kin Cheung/AP

Турция в августе снизила импорт нефти из России в два раза по сравнению с началом лета — до чуть менее 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 400–450 тыс. б/с. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Kpler.

Причиной такого резкого падения закупок стал плановый ремонт на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) STAR, пояснили в аналитической компании. Работы на предприятии начались 5 сентября. В преддверии остановки производства поставки начали сокращаться.

По словам экспертов, ситуация не критична для российских поставщиков. Вероятно, выпавшие объемы будет переориентированы на Азию, в частности на индийский рынок, допускают они.

За последние три месяца российская нефть подешевела почти на треть. С конца июня цена Urals рухнула на порядка 30%, опустившись ниже потолка в $60 за баррель. Средний доход российского бюджета от продаж топлива держится на самых низких уровнях с зимы.

Ранее стало известно, какие страны ЕС наиболее зависимы от импорта нефтепродуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами