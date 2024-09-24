ВТБ поднял ставки по вкладам

ВТБ второй раз за сентябрь улучшил условия по рублевым вкладам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе банка.

Ставки по депозитам на год выросли до 21% для клиентов, которые переведут новые для ВТБ средства из других банков. Приветственная ставка по вкладам на 6 месяцев была скорректирована до 19,4% для новых денег. Условия по вкладу на 3 месяца улучшены до 18,4% годовых.

Доходность по вкладу «Двойная выгода» выросла до 27%. Этот депозит доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений (ПДС).

«Мы повысили ставки по вкладам накануне сентябрьского заседания ЦБ, но с учетом очередного роста ключевой ставки и жесткой риторики Центробанка вновь пересматриваем наши ставки для вкладчиков», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Банк России на заседании 12 сентября поднял ключевую ставку с 18% до 19% годовых из-за инфляционного давления. Регулятор допускает дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время.

Ранее россиянам рассказали, как защитить вклады от мошенников.