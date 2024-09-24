Эксперт рассказала, кому повысят пенсию в 2025 году

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих рассказала РИА Новости, что работающих и неработающих пенсионеров в следующем году ждет повышение пенсии на 6,7% за весь год, а граждан, получающих социальную пенсию — на 9,5%.

По словам Рыжих, в 2025 году индексация пенсий будет проводиться два раза: с 1 февраля на 4,5%, а с 1 апреля на 2,2%. Двойная индексация также планируется в 2026 году — с 1 февраля на 4% и с 1 апреля на 2,8%.

Эксперт отметила, что до 2025 года действует переходный период, в который страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс минимум на тысячу рублей в год. По его завершении размер пенсий будет расти в соответствии с фактическим уровнем инфляции за предыдущий год.

Рыжих добавила, что социальные пенсии ежегодно повышаются с 1 апреля — в 2025 году их рост составит 9,5%, а в 2026 году — 10,3%.

10 сентября член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин заявил, что в следующем году для некоторых категорий россиян запланировано двукратное повышение пенсии.

Накануне стало известно, что размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вдвое, достигнув 8134,88 рубля в 2024 году.

Ранее стало известно, кому прибавят пенсию с 1 октября.