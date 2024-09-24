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Стало известно, сколько россиян готовы переехать на юг страны

«ТОЧНО»: почти 70% россиян поедут на юг страны, если рядом с домом будут школы

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Depositphotos

Порядка 66% опрошенных россиян считают возможным переехать на юг страны, если рядом с жильем будут детские сады, школы и поликлиники. Это следует из опроса, проведенного аналитиками ГК ТОЧНО. Результаты есть у «Газеты.Ru».

24% респондентов объяснили свое нежелание ранее перебраться на Черноморское побережье отсутствием инфраструктуры рядом с домами. Ее наличие важно для 40% россиян, которые хотят купить квартиру.

По мнению россиян, проекты комплексного развития территорий (КРТ) помогают создавать рядом с жильем школы, детские сады, поликлиники (31%). 25% опрошенных считают, что КРТ призван создавать больше жилья, а 22% респондентов отметили, что инструмент предусматривает снос старых знаний. По мнению 19% россиян, КРТ может стать аналогом программы реновации в столице.

Среди ключевых составляющих проектов комплексного развития территории опрошенные назвали возможность строительства дорог (19%), социальной и развлекательной инфраструктуры (42%), появление спортивных площадок (9%) и формирование принципа «город в городе» (10%).
63% опрошенных считают, что проекты комплексного развития территорий в первую очередь нужны семьям с детьми. Еще около 22% отметили, что КРТ важны людям, которые переезжают из одного региона в другой.

По мнению 23% респондентов, наибольшая необходимость в комплексном жилье есть на юге страны, где сохраняется ситуация с хаотичной застройкой, в регионах, где новое жилье почти не строится (17%), а также в Подмосковье, где мало площадок под новое строительство (13%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

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