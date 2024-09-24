Россиянам рассказали, как защитить вклады от мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенничества со вкладами, нельзя сообщать третьим лицам, что у вас в принципе есть деньги на накопительном счете, вкладе или инвестиционном счете. Тем самым вы сможете выстроить первую линию обороны. Об этом «Газете.Ru» сказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«Иногда мы по неосторожности выдаем информацию о наличии сбережений. Например, когда мы открываем банковское приложение, у нас на главной странице высвечивается информация о денежных средствах. Любопытный сосед, назовем его так, может проявить интерес и установить слежку за человеком, чтобы получить доступ либо к его мобильному телефону, либо к банковскому счету. Поэтому желательно скрывать от посторонних информацию о счетах», — посоветовал экономист.

По его словам, такая техническая опция есть в приложениях большинства крупных банков: если вкладчик не захочет сам посмотреть остаток по счету, то никто его не увидит. Можно также наклеить на смартфон защитное стекло, которое скрывает любую информацию, если человек смотрит на телефон под углом.

Второй совет — не переходить по ссылкам, которые неизвестные люди отправляют по электронной почте, в SMS и соцсетях. Экономист уточнил, что в противном случае вы рискуете установить на свой телефон специальное программное обеспечение, которое позволит управлять аппаратом без вашего ведения. Более того, есть специальные программы троянского характера — кейлогеры, которые при установке на мобильный телефон собирают абсолютно все ваши логины и пароли, которые вы вводите на вашем телефоне, в том числе в банковском приложении, напомнил Сироткин. По его словам, особенно от этого страдают телефоны на операционной системе Android.

Экономист добавил, что опасность может исходить от сотрудников банка, которые могут проводить разнородные манипуляции с вашими средствами. Сироткин пояснил, что существуют так называемые забалансовые вклады, или тетрадочные вклады, когда гражданин приходит в банк, открывает депозит, деньги ему зачисляют на счет, выписывают все необходимые документы, причем они являются подлинными. Когда вкладчик уходит, денежные средства покидают счет, и вкладчик их лишается. Сироткин посоветовал подтверждать все операции через биометрические данные, которые подделать сейчас крайне проблематично.

Для защиты от телефонных мошенников Сироткин дал пятый совет — все операции проводить через офис банка. Экономист призвал никому не верить, с незнакомыми людьми не разговаривать, обращаться непосредственно в банк и там уточнять всю информацию.

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