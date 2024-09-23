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«Газпром» получит налоговое послабление

Bloomberg: «Газпром» в 2025 году будет освобожден от налога на добычу газа

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Anton Vaganov/Reuters

«Газпром» в 2025 году будет освобожден от налога на добычу газа. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Аналитики агентства утверждают, что «Газпром» остановил большую часть трубопроводного экспорта в Европу, которая ранее была для компании крупнейшим рынком сбыта за рубежом, из-за чего газовый гигант впервые за долгое время столкнулся с прямыми убытками. Bloomberg считает, что «Газпром» потерял в 2022 и 2023 годах сотни миллиардов рублей.

Тем не менее правительство России обязало компанию заплатить windfall tax (налог на непредвиденные доходы), однако в 2025 году кабмин может снизить налоговое бремя на компанию. При этом в мае 2024 года совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

До этого министерство энергетики Молдавии заявило о тупике в переговорах с «Газпромом» по вопросу исторической задолженности.

Ранее эксперт рассказал, к чему приведет отказ ЕС от газа из России.

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