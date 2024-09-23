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Клиенты Сбера смогут оформить лимитированную СберКарту

Сбер выпустил кредитную карту со светодиодами

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Пресс-служба Сбера

В честь дня рождения кредитной СберКарты Сбер выпустил ее лимитированную версию со светодиодами, сообщает пресс-служба банка.

Клиенты смогут оформить карту с 23 сентября. Во время прикладывания карты к платежному терминалу или банкомату логотип банка будет подсвечиваться.

Как отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев, всего СберКартой пользуются 17 млн россиян.

«Кредитная СберКарта не просто стала самой популярной в стране — она изменила отношение людей к кредиткам, которые сегодня воспринимаются как универсальное средство для ежедневных покупок», — сказал он.

Всего Сбер выпустит 100 тыс. карт с лимитированным дизайном и светодиодами.

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