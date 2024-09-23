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«ВкусВилл» приобрел права на использование образов Мойдодыра и Айболита

«Ъ»: «ВкусВилл» купил права на использование образов героев из сказок Чуковского

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Российская компания «ВкусВилл» приобрела у правнука детского писателя Корнея Чуковского исключительные права на произведения советского автора. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По информации издания, розничная сеть супермаркетов намерена использовать образы известных персонажей из произведений Корнея Чуковского в дизайне своей продукции и различных рекламных кампаниях. В частности, речь идет о Мойдодыре и Айболите.

Из материала следует, что соответствующее оформление могут получить товары для детей. В том числе сладости, молочная продукция и гигиенические средства.

«Соглашение также позволяет «ВкусВиллу» использовать отрывки из произведений Корнея Чуковского», — говорится в статье.

Условия сделки между компанией и правнуком советского писателя Дмитрием Чуковским в публикации не уточняются. Известно только, что розничная сеть супермаркетов решила отказаться от использования уже привычных изображений героев из сказок детского автора и разработать собственные образы.

В августе 2024 года «ВкусВилл» запустил пилотный проект по работе круглосуточных магазинов без продавцов. Подобные торговые точки появились в Москве и Московской области.

Ранее «ВкусВилл» выкупил сеть кафе «Андерсон».

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