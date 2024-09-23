Российские импортеры стали покупать рыбу в Аргентине вместо США и Канады

Посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра сообщил, что из-за санкций российские импортеры стали покупать покупать рыбу в республике вместо США и Канады. Его слова передает РИА Новости.

«Российские импортеры рассказали нам, что в результате западных санкций они перестали покупать хек у США и Канады и перешли на рыбу из Аргентины», — поделился Виейра.

По словам дипломата, российские импортеры по достоинству оценили хек из Аргентины и назвали его более качественным.

До этого Россельхознадзор сообщил о снижении российского экспорта рыбы на 13%. Поставки рыбы из РФ идут в 51 страну. За период с января по август было реализовано 1,1 млн тонн рыбной продукции.

В 2024 году РФ уже поставила 629 тыс. тонн рыбы Китаю, 247 тыс. тонн рыбы Корее и 75 тыс. тонн рыбы Нидерландам — по всем этим направлениям в 2024 году наблюдались сокращения объемов экспорта.

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