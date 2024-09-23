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В России начала расти популярность одного вида страховки

Россияне удвоили спрос на страховки для пожилых родственников

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В 2024 году граждане России в два раза чаще стали страховать своих пожилых родителей от несчастных случаев, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков финансового маркетплейса «Сравни».

«Рост популярности страховых полисов для старшего поколения объясняется повышением финансовой грамотности населения, — отметила менеджер страхового направления организации.

Наибольшим спросом пользуются страховки для детей, на которые в текущем году пришлось более 70% продаж. Страховое покрытие самых востребованных онлайн-полисов составляет 50 тыс. и 350 тыс. рублей, их выбирают 36% и 45% клиентов соответственно.

Страховые услуги в России активно развиваются. Так, с апреля по июнь взносы по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 105%, достигнув 168 млрд рублей.

До этого стало известно о прогнозе Национального автомобильного союза, согласно которому стоимость ОСАГО в России может вырасти на 30% из-за роста цен на автозапчасти. Эксперты обратили внимание на существенное отличие цен на страховку в России и Белоруссии, несмотря на схожие условия дорожного движения.

Ранее ипотечным заемщикам пообещали, что страховки для них подешевеют.

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