В Турции рассказали, что будет с системой «все включено» для россиян

Турецкие отели с системой «все включено» сохранят свою привлекательность для российских туристов, несмотря на рост цен и призывы к изменению формата услуг. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экономического обозревателя Мустафу Реджепа Эрчина.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), отдых в турецких отелях по системе «все включено» остается более выгодным, чем питание за пределами гостиниц. Директор по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata Александр Лира отметил, что стоимость отдыха в Турции за год выросла на 23%, в то время как цены в ресторанах за последние два года увеличились в пять и более раз.

«Цены в турецких отелях с системой «все включено» выросли, но они все еще ниже, чем на услуги по питанию на улице. По сути, эта система служит для привлечения российских туристов. Вот почему я считаю, что отели, работающие по системе «все включено», все еще предпочтительнее. Они (власти Турции. — ред.) не ликвидируют эту систему», — заявил Эрчин.

Между тем, турецкое издание Turizm Gazetesi сообщает, что представители местного турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг «все включено». Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил перейти на систему, где туристы выбирают только нужные им опции, например, отдых «без алкоголя».

Ранее россияне перестали тратить деньги за пределами отелей «все включено» в Турции.