Россияне увеличили траты по кредиткам до максимума за 2,5 года

Россияне стали тратить больше трети одобренного им бюджета по кредитным картам, пишет РБК со ссылкой на исследование «Скоринг Бюро».

Согласно результатам исследования, покупатели стали активнее пользоваться кредитками для ежедневных трат. При этом россияне откладывают перевод накоплений с вкладов и счетов.

Так, в августе используемая заемщиком часть лимита по кредитной карте увеличился на 1,9%, до 33,9%. Эксперты связывают растущую долю утилизации кредитных карт с высокими ставками по депозитам и накопительным счетам.

«Рост утилизации связан с ростом потребительских цен, то есть количество трат могло остаться прежним, а суммы совершенных операций по картам увеличились вслед за ценами», — предположил гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин назвал рост утилизации кредитных карт неизбежным трендом на фоне «сильно выросшего уровня безрисковой ставки, когда накопительные счета с ежедневным начислением процентов на любой остаток достигли 17–20%».

До этого газета «Известия» писала, что россияне разместили на депозитах в банках порядка 80% сбережений по итогам второго квартала 2024 года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.