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Россияне переходят на отечественный парфюм

«Известия»: производство духов в России выросло в 2,5 раза

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Shutterstock

В России производство отечественного парфюма с июля 2023-го по июль 2024-го выросло на 28,4%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Центра развития перспективных технологий.

По данным газеты, объем выпуска духов (самый интенсивный и стойкий вариант парфюмов с 30% масел, эссенций и других душистых элементов в составе) увеличился больше всего — в 2,5 раза, а доля рынка отечественных производителей выросла на 13% и составила 62%. За год в РФ произвели 2,8 млн штук, что говорит о росте их производства на 157%. Доля поставок от зарубежных производителей составляет 38%.

За ними следует туалетная вода (2,7 млн штук) (держится три-четыре часа, содержит 4-10% душистых веществ), выпуск которой уменьшился на 16%. Замыкает рейтинг парфюмерная вода (2,1 млн штук) (держится около шести часов, содержит не менее 10% ароматных веществ), ее производство тоже выросло — на 20%.

«Люди не готовы тратить большие средства на импортный парфюм, который им нравился, поэтому переориентируются на отечественного производителя», — объяснила изменения на рынке российский парфюмер Алина Погудкина.

Она отметила, что рост цен на продукцию связан с тем, что на 90% все производство импортное, а сырье дорожает.

Ранее парфюмер рассказала, какие ароматы сильно раздражают окружающих.

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