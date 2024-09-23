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Эксперт посоветовала россиянам сократить расходы

Экономист Копылова рекомендовала россиянам больше затягивать пояса

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Россиянам следует больше затягивать пояса. Ни в коем случае не следует пытаться закрыть кредитами падение уровня жизни, вызванное инфляцией и повышением ключевой ставки. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова.

«Сейчас такое поведение наблюдается, например, у молодежи. Лучше по возможности сокращать потребление за счет роскоши и ненужных трат. Россиянам нужно думать о своем месте на рынке труда: как повысить собственную производительность труда, в какой области эффективнее прилагать свои таланты, что делать при сокращении низкопроизводительных рабочих мест офисных клерков и в сфере услуг», — отметила эксперт.

По ее словам, например, инженер по образованию, ставший офисным клерком, может вернуться в производительный сектор. Но для этого он должен озаботиться восстановлением своей квалификации заранее, уточнила Копылова.

Она исключила дефицит товаров и услуг в 2024 году. По словам Копыловой, урожай хороший, экономика работает, трудности оплаты импорта преодолимы и затрагивают только мелких игроков рынка.

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рекомендовала планировать рацион заранее, чтобы тратить на еду меньше без потери качества, а также составлять список товаров до похода в магазин и делать домашние заготовки.

Ранее сообщалось , что россияне стали чаще есть шарлотку.

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