Названы сверхвысокие квартиры в Москве

Самый высокий пентхаус квартира на верхнем этаже здания в Москве (340 м от земли) расположен в «Москва-Сити» на 85 этаже. Он продается по цене 2,7 млрд рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Второе место по высоте занимает панорамный пентхаус в готовой башне в Пресненском районе. Он расположен на 75 этаже, на высоте 295 м. Стоимость этого пентхауса составляет порядка 2,1 млрд рублей.

На третьем месте — четырехкомнатная двухуровневая квартира на 68 этаже (225 м) жилого комплекса комфорт-класса в районе Печатники. Цена лота — около 45 млн рублей.

«Тренд на высотное строительство связан, прежде всего, с растущей популярностью концепции «вертикального города», подразумевающей наличие всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности от квартиры», — отметила генеральный директор MR Group Мария Литинецкая.

Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светлана Бардина назвала высокие квартиры трофейной недвижимостью. Эксперт сослалась на систему классификации Международного совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), по которой сегодня в мире насчитывается всего 115 сверхвысоких зданий (высотой более 300 м). При этом менее половины из них являются жилыми, уточнила Бардина.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала , что будет со ставками по ипотеке после повышения ключевой ставки.