Депутат назвал сумму справедливой пенсии для неработающих россиян

Сумма справедливой пенсии для неработающих россиян должна составлять около 40% от средней зарплаты на текущий момент. При данном раскладе пенсионеры Чукотки будут получать порядка 75 тыс. рублей, Москвы – 62,5 тыс. рублей. Минимальный размер выплаты по России необходимо установить в 35 тыс. рублей. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Союза пенсионеров Московской области, депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

По его словам, за вычетом коммунальных платежей пенсионер получит на руки около 27-29 тыс. рублей. Депутат уточнил, что на эти деньги можно купить продукты питания, включая фрукты и овощи, медикаменты, сезонную одежду, подарки семье.

«Пенсионеры в России стараются материально помогать детям и внукам, участвовать в их жизни. Для многих наших бабушек и дедушек семья всегда на первом месте. Разбег размера выплачиваемых пенсий по странам мира очень велик: в некоторых странах эта сумма достигает 130 тыс. рублей и более, в других пенсии не начисляются вообще. В среднем пенсия составляет в пересчете на российский рубль порядка 50-60 тыс. рублей», — отметил Никитин.

Если сравнить по затратам на основные продукты питания в соотношении со средним размером пенсии, россияне будут тратить около 40%, а пенсионеры стран Евросоюза — 20%, добавил Никитин. По его словам, поэтому социальная и потребительская активность у европейских людей серебряного возраста выше: появляется возможность путешествовать, покупать автомобили, посещать культурные мероприятия и рестораны.

Пенсия в 40% от средней заработной платы — это не роскошь, а необходимый уровень за годы работы и вклад российских пенсионеров в развитие экономики, заключил Никитин.

По данным Социального фонда, медианная пенсия у работающих россиян находится на уровне 18,6 тыс. рублей, в то время как у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

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