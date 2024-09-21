Россиянок предупредили о подорожании операции по увеличению груди на 10–17%

Операция по увеличению груди в России станет дороже на 10–17% к концу 2025 года, пишет Mash.

По его данным, рост цены связан с тем, что покупка имплантов осуществляется за евро и доллары. При этом их дефицита нет, но приобретать эндопротезы можно только за границей.

Telegram-канал сообщает, что цены будут скорректированы в октябре. При этом в клиниках не боятся оттока клиентов, потому что сейчас спрос на такое хирургическое вмешательство растет: женщины делают около 30 тыс. операций в год.

«Сейчас в приличных московских клиниках ценник от 350 до 800к. В стоимость входит все — от работы хирурга до закупки компрессионного заграничного белья», — говорится в публикации.

Mash уточняет, что в настоящее время женщины предпочитают делать такие операции в РФ, а не за границей, потому что так легче решать вопросы с послеоперационными осложнениями, а также при необходимости требовать компенсацию.

По словам хирурга Артема Куприна, эти операции относятся к самым популярным у женщин в РФ. Многие также прибегают к пластическим операциям, которые можно комбинировать для минимизации восстановительного периода и уменьшения рисков. В первую очередь, это комбинация абдоминопластики, липосакции, липоскульптурирования и липофилинга.

Ранее россиянкам объяснили, как выбрать размер импланта для увеличения груди.