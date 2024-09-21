В Китае может открыться первый торговый центр российских товаров

Зимой в Китае может появиться первый торговый центр российских товаров. Об этом рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Борис Титов.

«В первую очередь, конечно же, речь идет о продуктах питания. Рассчитываем к следующему китайскому Новому году, примерно в феврале, открыть в Сиане первый такой центр», — заявил спецпредставитель.

По словам Титова, если проект «Русмаркета» окажется удачным, в будущем в КНР откроется еще два таких ТЦ: на курортном острове Хайнань и в столице Китая — Пекине.

Кроме того, российская сторона планирует обсудить с китайскими партнерами перспективы открытия ресторанов русской кухни «Теремок», добавил Титов.

До этого Госстат КНР отчитался о росте промышленного производства в августе на 4,5%. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прирост на 4,7%. Это самый низкий результат с марта текущего года.

Ранее Россия рекордно закупилась часами у Китая.