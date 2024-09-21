Volkswagen сократит рабочие места в Китае из-за спада продаж

Немецкий концерн Volkswagen уволит несколько сотен сотрудников в Китае, чтобы снизить издержки на фоне спада продаж автомобилей бренда в регионе. Об этом пишет Bloomberg.

Продажи VW на китайском рынке упали на 7,4% по итогам первого полугодия 2024-го на фоне жесткой конкуренции со стороны местных производителей, в первую очередь BYD. За последние пять лет продажи снизились на 24%.

На днях также стало известно, что руководство Volkswagen допускает закрытие заводов в Германии и сокращение 15 тыс. работников в текущем году. Такой шаг обойдется компании в порядка €4 млрд.

До этого в ФРГ суд начал рассмотрение иска по делу о «дизельном скандале» против экс-главы Volkswagen Мартина Винтеркорна.

Ранее сообщалось, что Европа забуксовала с переходом на электромобили.