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ЦБ понизил официальный курс доллара

ЦБ понизил официальный курс доллара до 92,6 рубля

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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Регулятор понизил курс доллара до 92,58 рубля с 92,69 в пятницу. Об этом свидетельствуют информация на сайте Центробанка.

Также был понижен курс юаня — до 13,04 рубля по сравнению с 13,1 рубля накануне.

Официальный курс евро, напротив, был повышен ЦБ установил курс европейской валюты на уровне 103,37 рубля по сравнению с предыдущим 103,25 рубля.

Аналитики объясняют рост курса евро высоким спросом на валюту со стороны импортеров при ограниченном предложении. При сохранении текущей ситуации на валютном рынке РФ следует ожидать дальнейшего укрепления евро к рублю, прогнозируют эксперты.

Кроме того, экономисты допускают колебания курса доллара в пределах 3-5 рублей в октябре.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю.

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