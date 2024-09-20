В ЦБ сменится глава департамента, отвечающего за предложения по ставке

Кирилл Тремасов с 2 октября покинет должность директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

Он занимал эту должность с 2020 года. Тремасова сменит его первый заместитель Андрей Ганган, который работает в Банке России с 2011 года. Департамент денежно-кредитной политики проводит анализ эффективности принятых регулятором решений, готовит пресс-релизы по ключевой ставке и резюме ее обсуждения на совете директоров.

С октября текущего года Тремасов станет советником председателя ЦБ.

ЦБ на заседании 13 сентября второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. В целом решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Экономисты и финансисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают дальнейшего роста ставок по вкладам и кредитам. По их мнению, максимальные ставки по депозитам в 2024-25 годах составят 22-23% годовых, по потребкредитам — 40–45% годовых, а по ипотеке — 22–25% годовых. Эксперты уверены, что повышение ключевой ставки также будет способствовать укреплению рубля на среднесрочном горизонте на 5–7% к мировым валютам. Подробнее — в нашем материале.

Ранее были названы проблемы российской экономики.