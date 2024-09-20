ФАС согласовала передачу активов группы Russ в объединенную компанию с Wildberries

ФАС РФ согласовала передачу компаний группы Russ в ООО «РВБ», объединенную компанию оператора наружной рекламы и онлайн-ретейлера Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании, передает ТАСС.

«ФАС удовлетворила ходатайство ООО «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), одобрив передачу ООО «Стинн» долей ГК Russ в объединенную компанию. Все необходимые согласия органов власти на сделку по слиянию компаний получены», — отмечается в заявлении.

В рамках передачи долей ООО «РВБ» станет владельцем юрлиц группы Russ.

Wildberries завершил объединение с Russ в начале августа. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Цель объединения двух площадок заключалась в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

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