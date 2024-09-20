Т-Финанс провел дебютное размещение биржевых облигаций

Т-Финанс провела 20 сентября размещение дебютного выпуска облигаций с плавающей ставкой купона. Об этом сообщает пресс-служба микрофинансовой организации, входящей в группу Т-Банка.

Как уточнил директор по кредитованию физических лиц, вице-президент Т-Банка Кирилл Григорьев, спрос на первоначально заявленный объем в 5 млрд рублей выпуск биржевых облигаций существенно превысил предложение. По его словам, в связи с этим было принято решение увеличить объем заимствования в два раза. Таки образом, на Московской бирже провели выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей сроком на два года.

«Выпуск на 10 млрд стал рекордным для микрофинансовых компаний на российском рынке. Даже с учетом статуса лидера на рынке микрофинансовых организаций дебютный выпуск для квалифицированных инвесторов такого размера — несомненный успех», — сказал он.

При этом Григорьев отметил, что при таком объеме была значительная переподписка. Отмечается, что больше половины объема размещения пришлось на розничных инвесторов с квалифицированным статусом.

«Доля розничных инвесторов в размещении, а их свыше 50% — достижение для выпуска такого объема и свидетельствует о лидерстве Т-Банка не только в отрасли, но и среди эмитентов облигаций. Успех данного выпуска еще раз подчеркивает способность группы диверсифицировать источники финансирования и максимально эффективно распределять капитал для максимизации общей ценности для акционеров», — добавил вице-президент Т-Банка.

В организации рассказали, что привлеченные средства будут использованы компанией для расширения бизнеса и увеличения объемов выдач. Отмечается, что ставка купона рассчитывается исходя из текущего значения ключевой ставки + 275 базисных пунктов. Кроме того, выплату купона будут проводить каждый месяц.