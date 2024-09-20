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Эксперт оценил последствия законопроекта о рассрочке для россиян

Экономист Щербаченко: россиянам не хватит бесплатной рассрочки на холодильник

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Суммы бесплатной рассрочки до 15 тыс. рублей не хватит для покупки социально значимых товаров, включая бытовую технику и электронику. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, комментируя внесение законопроекта о рассрочке в Госдуму.

«Речь идет о холодильниках, стиральных машинах, телевизорах, смартфонах. В итоге люди будут откладывать деньги на покупку необходимых товаров заранее, искать разные акции и активнее использовать бонусные программы от магазинов и площадок. Доступ у россиян к товарам при этом останется. Возможно, сумму бесплатной рассрочки стоит повысить до 30 тыс. рублей — до средней цены ноутбука или смартфона», — сказал экономист.

Для снижения закредитованности населения нужно повышать финансовую грамотность населения, а также рассказывать о способах формирования финансовой подушки безопасности (например откладывая 5-15% от зарплаты или иного дохода), уверен Щербаченко.

Как сообщало РБК, в Госдуму внесен законопроект, по которому с декабря 2025 года максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а с декабря 2027 — четыре месяца. Лимит бесплатной рассрочки ограничен 15 тыс. рублей. Маркетплейсы попросили власти отказаться от этого лимита. Поправки также запретят продавцу устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, покупают его в рассрочку или нет.

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