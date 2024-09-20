Сбер вошел в пятерку лучших банков по адаптации к климатическим рискам

Сбер вошел в топ-5 лучших банков мира по адаптации к климатическим рискам по версии компании Climate X, сообщает пресс-служба банка.

Аналитики отметили, что Сбер получил высокую оценку за внедрение модели для оценки кредитного и страхового риска, связанного с климатом, а также стресс-тестирование портфеля.

По словам старшего вице-президента по ESG Сбера Татьяны Завьяловой, банк уделяет особое внимание анализу возможных проблем при изменениях климата.

«Адаптироваться к изменениям климата наиболее правильно по отношению к людям и экономически выгоднее, чем устранять последствия катаклизмов», — сказала она.

Завьялова напомнила, что Сбер внедрил интегрированную систему управления рисками, связанными с климатом.

«Наши решения на базе искусственного интеллекта позволяют делать долгосрочные и краткосрочные прогнозы климатических событий на 6 и 12 месяцев, что соответствует запросам бизнеса и граждан», — сказала она.

Также в рейтинг вошли Standard Chartered PLC (Великобритания), Banco Santander SA (Испания), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Испания), UniCredit SpA (Италия).