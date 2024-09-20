Средний размер выдаваемого в РФ потребительского кредита по итогам августа составил 159 651 рубль. Это минимальное значение за последние семь месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные БКИ «Скоринг Бюро».

В годовом выражении средний размер потребкредита снизился на 23%.

«Падение среднего чека по потребительским кредитам вызвано изменением лимитной политики кредиторов вследствие регуляторного давления. Кроме того, на этот показатель также оказывает влияние на рост ключевой ставки», — комментирует гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Кроме того, в августе россияне стали брать меньше денег в заем на покупку машины. Так, средний размер автокредита по результатам прошлого месяца сократился на 1,15% к июлю и составил 1,45 млн рублей.

Аналогичный тренд наблюдался в сфере ипотечного кредитования. Средний чек по ипотеке в августе составил 4,09 млн рублей, что на 8,1% ниже июльского показателя.

До этого сообщалось, что выдача семейной ипотеки в РФ может остановиться до конца года. Банки практически исчерпали свои лимиты.

Ранее стало известно, сколько микрозаймов россияне взяли в августе.