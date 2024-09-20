России предсказали резкое сокращение числа трудоспособных граждан

Число трудоспособных россиян достигнет пика в 2030 году, после чего начнет постепенно снижаться, прогнозируют эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. С результатами исследования ознакомилась газета «Ведомости».

К концу десятилетия количество трудоспособных граждан РФ составит рекордных 87,3 млн человек. Однако уже к 2050-му их число снизится до 75 млн.

Сокращение рабочей силы будет сопровождаться автоматизацией труда, а также ростом ее производительности, отметили в ИНП РАН.

«Это парадоксально, но получается, что более динамично развивающаяся экономика, возможно, потребует меньшего количества работников», – комментирует директор института Александр Широв.

По итогам 2023 года число занятых россиян составило порядка 73,6 млн человек. Сейчас уровень безработицы в РФ находится на историческом минимуме в 2,4%. По данным Росстата, бизнесу не хватает более 2 млн работников.

Ранее аналитики предсказали резкое замедление роста зарплат в России.