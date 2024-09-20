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Россиянам назвали последствия неуплаты нового налога на вклады

Консультант Жукова: за неуплату нового налога на вклады россиянам начислят пени

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Shutterstock

Российским налогоплательщикам, которые не успеют оплатить новый налог на банковские вклады, будут начислять пени. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала налоговый консультант из Санкт-Петербурга Татьяна Жукова.

Она уточнила, что их размер составит 1/300 ключевой ставки Центробанка России за каждый день просрочки. Эксперт напомнила, что сейчас ставка составляет 19%.

«Раньше было такое мнение, что самый «бесплатный» кредит — это не вовремя заплатить налоги, потому что пеня рассчитывалась по низкой ставке. Это уже давно не так, сейчас ставка 19%, и это даже больше, чем некоторые банки предлагают по депозитам. Сейчас не выгодно делать просрочку по неуплате налога, очень дорого получается. И пеня насчитывается каждый день», — отметила Жукова.

По ее словам, пени прекратят начислять в момент, когда налогоплательщик внесет оплату за налог.

В сентябре Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений россиянам о налоге на доходы от банковских вкладов. Уведомления содержат информацию о банках, суммах процентов и итоговом налоге, который необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года. Налог коснется вкладов с доходом свыше 150 тыс. рублей за 2023 год. Другие подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам объяснили механизм уплаты налога на вклады.

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