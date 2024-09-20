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Китай закупился российскими энергоносителями

Китай в августе нарастил импорт нефти и СПГ из России более чем на четверть

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Китай по итогам августа увеличил закупки российской нефти на 25,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем импорта достиг 9,37 млн тонн. Об этом сообщает Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В денежном выражении поставки нефти из России в Китай за период выросли на 20,6% и составили $5,38 млрд.

Кроме того, КНР в августе заметно нарастила закупки российского газа. Так, объем поставок СПГ за месяц подскочил на 32,9% и составил 872 тыс. тонн стоимостью $507 млн.

Импорт трубопроводного газа остался примерно на уровнях июля — порядка $713 млн.

Россия является лидером по поставкам нефти в Китай и занимает второе место по импорту трубопроводного газа в азиатскую страну. Среди поставщиков СПГ на китайский рынок РФ продолжает находиться на четвертом месте.

Нефтегазовые доходы российского бюджета за январь — август подскочили в 1,5 раза и составили 7,55 трлн рублей.

Ранее стало известно, какие из недружественных стран наиболее зависимы от российского сырья.

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