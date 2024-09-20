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В Европе заявили о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении

Гендиректор Arianespace Израэль: конкуренция в ракетостроении нецелесообразна

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Генеральный директор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль заявил, что конкуренция в ракетостроении не является целесообразной. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

По его словам, речь идет о строительстве замены тяжелой ракеты Ariane 6, и конкуренция в этом вопросе вряд ли возможна.

«В какой-то момент потребуется промышленное и политическое согласование для следующей тяжелой ракеты, которая заменит Ariane 6 и будет многоразовой», — поделился Израэль.

Он также посоветовал перестать сравнивать SpaceX американского предпринимателя Илона Маска и Arianespace.

До этого международная группа астрономов из Нидерландов, Великобритании, Франции и других стран заявила, что новые спутники интернет-связи Starlink компании миллионера Илона Маска SpaceX производят сильные радиопомехи, мешающие наблюдениям за космосом.

Ранее ученые нашли и не смогли объяснить самую большую галактическую структуру во Вселенной.

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