В Европе заявили о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении

Генеральный директор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль заявил, что конкуренция в ракетостроении не является целесообразной. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

По его словам, речь идет о строительстве замены тяжелой ракеты Ariane 6, и конкуренция в этом вопросе вряд ли возможна.

«В какой-то момент потребуется промышленное и политическое согласование для следующей тяжелой ракеты, которая заменит Ariane 6 и будет многоразовой», — поделился Израэль.

Он также посоветовал перестать сравнивать SpaceX американского предпринимателя Илона Маска и Arianespace.

До этого международная группа астрономов из Нидерландов, Великобритании, Франции и других стран заявила, что новые спутники интернет-связи Starlink компании миллионера Илона Маска SpaceX производят сильные радиопомехи, мешающие наблюдениям за космосом.

Ранее ученые нашли и не смогли объяснить самую большую галактическую структуру во Вселенной.