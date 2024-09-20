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Турецкая столица заинтересована в возвращении карты «Мир» в страну

Анкара хочет предложить властям Турции вернуть в страну карту «Мир»

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Онур Озовали/Sputnik/РИА «Новости»

Анкара хочет предложить властям Турции вернуть в страну карту «Мир». Об этом газете «Известия» в интервью заявил вице-мэр турецкой столицы Эмре Доган.

«Мне очень жаль, что использование карты «Мир» прекращено. Но это компетенция центрального правительства. Однако мы готовы обратиться с этим вопросом к правительству Турции. Анкара хотела бы. Мы лично поддерживаем любые связи Турции и России. Это очень важно для нас. Поэтому мы выступаем за поддержку народа, а не его изоляцию», — заявил Доган.

Вице-мэр турецкой столицы заявил, что центральное правительство страны опасается вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов, с чем и был связан запрет на российские карты со стороны турецких банков.

Доган добавил, что из-за тяжелой экономической ситуации Турция не может себе позволить вводить санкции против кого-либо либо становиться объектом для санкций.

До этого стало известно, что карты «Мир» заработают в Индонезии для туристов из России.

Ранее в Мьянме заявили, что карты «Мир» могут полноценно заменить Visa и MasterCard в стране.

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