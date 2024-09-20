Стало известно, сколько россияне потратили на отпуск летом

Более трети — 37% — опрошенных россиян уложили свои расходы на отпуск этим летом в 30 тыс. рублей, следует из опроса сервиса «Пакет» от Х5. Результаты есть у «Газеты.Ru».

По 13% потратили от 31 тыс. до 50 тыс. рублей и от 51 тыс. до 70 тыс. рублей. Еще 9% респондентов израсходовали от 71 тыс. до 100 тыс. рублей, а 14% — от 101 тыс. до 200 тыс. рублей. 7% уложились в сумму от 201 тыс. до 300 тыс. рублей. Только 5% россиян оценили отпуск в сумму от 301 тыс. до 400 тыс. рублей.

По мнению респондентов, главная статья расходов во время отдыха — питание, так ответили 69% опрошенных. На втором месте — проживание, потом развлечения и досуг, далее — передвижения.

В основном, во время отпуска россияне покупали продукты и готовили самостоятельно (69% опрошенных), а также питались в кафе и ресторанах (59%) или стритфудом (26%). 45% считают, что на питание ушло менее четверти отпускного бюджета, 42% — менее половины. Практически треть россиян оценивает стоимость одного приема пищи на отдыхе в сумму от 301 до 500 рублей, почти четверть — до 300 рублей, каждый пятый — от 501 до 700 рублей. При этом подавляющее большинство опрошенных (76%) отмечают, что питание во время отпуска оказалось дороже их обычного рациона. Из них 37% заметили значительную разницу в стоимости, а 39% — несущественную.

Самыми популярными местами для отпуска этим летом стали дом (57% ответов), дача (38%), море (34%). Кроме этого, популярностью пользовались поездки в другие города и страны с целью погружения в культуру (21%) и путешествия в горы (14%).

Примечательно, что 84% россиян стараются экономить в обычной жизни, а во время отпуска — только 55%. В основном, респонденты предпочитают покупать товары и услуги по акции (72% ответов), пользоваться программами лояльности и кешбэк-сервисами (70%), а также покупать товары и услуги до заранее или до ажиотажного спроса (33%).

Опрос был проведен в сентябре.

Ранее стало известно, где россияне проведут отпуск в октябре.