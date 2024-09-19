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В Госдуме рассказали про падение стоимости жилья в РФ

Депутат Аксаков: цены на жилье в России могут упасть на треть

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российский рынок недвижимости может ожидать значительное снижение цен на жилье в ближайшем будущем. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете».

По словам депутата, строительные компании уже начали снижать цены и предлагать различные льготные программы для привлечения покупателей.

«Многие смогут приобрести жилье намного дешевле, чем это бы они делали, скажем, полгода назад», — отметил Аксаков.

Депутат также ожидает снижения объемов ипотечного кредитования из-за высоких процентных ставок. По его мнению, потенциальные заемщики будут все чаще обращать внимание на программы, предлагаемые непосредственно застройщиками.

В начале сентября депутат Госдумы Айрат Фаррахов подчеркнул необходимость внедрения новых ипотечных программ, чтобы сделать жилье более доступным для россиян. По его мнению, при разработке новых программ важно поддерживать баланс между снижением инфляции и сохранением условий льготной ипотеки, не допуская роста стоимости жилья.

Ранее в России оценили идею ввести новые программы льготной ипотеки.

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