В Брюсселе задумались о новых санкциях в отношении России

Европейский союз рассматривает возможность расширения санкций против России, включив в них зарубежные дочерние компании европейских фирм. Цель — ограничить поток чувствительных товаров, попадающих в российскую военную промышленность. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана.

По словам О'Салливана, значительная часть продукции, поступающей в Россию через Китай, производится дочерними компаниями западных фирм в Юго-Восточной Азии. ЕС намерен сосредоточить усилия на пресечении таких поставок.

Он отметил, что эта инициатива встретила сопротивление со стороны бизнеса, поскольку может повлиять на производство в третьих странах, не присоединившихся к санкционному режиму ЕС. Европейская комиссия проводит оценку воздействия такого шага.

О'Салливан также рассказал об усилиях ЕС по отслеживанию финансовых потоков, обеспечивающих поставки товаров в Россию через третьи страны. В июле ЕС наделил себя полномочиями вводить санкции против финансовых учреждений за пределами своей территории, которые содействуют торговле с Россией.

«США пригрозили одному банку в Китае, одному в Турции и одному в ОАЭ. И одной лишь угрозы введения санкций было достаточно, чтобы эти финансовые учреждения прекратили всю деятельность», — отметил О'Салливан.

До этого стало известно, что многие турецкие банки прекратили обслуживание сделок с Россией и Белоруссией, опасаясь вторичных санкций. В связи с этим сделки в нацвалютах теперь осуществляет только Emlak Katılım, который недавно повысил комиссию за транзитные платежи.

Ранее Международный валютный фонд отложил консультации с Россией.