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Спрос на новое жилье в столице резко сократился

Росреестр: продажи новостроек в Москве рухнули на 57%

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Продажи новостроек в столице России продолжают снижаться. В августе 2024 года количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) на жилые объекты в Москве сократилось на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 5 тыс. сделок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные столичного Росреестра.

По данным ведомства, падение наблюдается не только в годовом выражении, но и относительно предыдущего месяца. В сравнении с июлем 2024 года объем продаж новостроек уменьшился на 32%.

Если учитывать также нежилую недвижимость, общее количество зарегистрированных ДДУ в августе составило 8,7 тыс. Это на 47% меньше, чем годом ранее, и на 25% ниже показателей июля текущего года.

За восемь месяцев 2024 года Росреестр зарегистрировал в Москве 89,1 тыс. ДДУ на жилые и нежилые объекты. Этот показатель на 7% уступает результатам аналогичного периода прошлого года.

При этом нежилой сегмент демонстрирует рост. За восемь месяцев количество ДДУ на нежилые помещения увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 31,8 тыс. Это рекордный показатель для данного периода за все предыдущие годы.

До этого стало известно, сколько россиян считают льготную ипотеку единственным шансом на покупку жилья — 81% опрошенных заявили, что без нее не смогли бы справиться с обычными платежами. Льготные программы также повлияли на выбор застройщиков для 85% респондентов.

Ранее в Москве выросли продажи одного вида новостроек на этапе котлована.

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