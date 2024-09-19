В Госдуме заявили, что россияне массово покупают однушки «не по доброй воле»

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила «Газете.Ru, что граждане России массово покупают маленькие квартиры «не по доброй воле», — поэтому нужно снижать стоимость квадратного метра, а не число однокомнатных квартир. Так она прокомментировала идею сенатора Широкова ограничить продажу однушек ради повышения рождаемости.

«На рынке уменьшается доля больших квартир, вырастает доля однокомнатных. Я лично в этом ничего плохого не вижу. Это ответ на требования рынка, на сколько людям хватает денег, столько они и покупают. У каждого человека и у семьи свой жизненный цикл. Ребенок, который идет в самостоятельную жизнь, может купить и однокомнатную квартиру, и даже маленькую студию. Потом, когда он решит создать семью, продаст ее и купит двухкомнатную, и будет иметь какой-то стартовый капитал. Сразу купить трехкомнатную квартиру при нынешней ключевой ставке, при том, что существенно сузился круг получателей семейной ипотеки, и мы слышим, что даже денег на нее сейчас не хватает на всех желающих. Надо предоставлять разные возможности», — сказала она.

Разворотнева считает, что основная проблема на рынке жилья связана со стоимостью квадратного метра. По ее словам, для ее решения следует регулировать норму прибыли застройщиков.

«Я думаю, это [долю однокомнатных квартир] невозможно регулировать. Норму прибыли застройщиков я бы регулировала. Я писала соответствующее письмо, в том числе [заместителю председателя правительства РФ Марату] Хуснуллину, предлагала включить в национальный проект эту меру, потому что у нас главная проблема даже не в наличии или отсутствии трехкомнатных квартир и даже не в ключевой ставке, а в стоимости квадратного метра. С маржинальностью застройщиков, особенно в крупных городах, можно было бы эту стоимость как-то ужать. Но поскольку спрос есть, никто этого не делает. Поэтому, чтобы жилье было доступнее, надо использовать другие инструменты. Если мы хотим с этим бороться, не запрещать надо, а снижать стоимость квадратного метра. Когда мы ее снизим и дадим людям альтернативные инструменты решения жилищных вопросов. Например, начнем развивать наемное жилье, возрождать кооперативное движение, тогда у людей выбор появится, и они смогут побольше квартиру купить. Никто не будет по доброй воле покупать однушку, если он может купить двушку. Но это люди вынуждены, это экономика их заставляет», — заключила она.

До этого член Совфеда Анатолий Широков заявил, что для повышения рождаемости в России жителям стоит отказаться от покупки однокомнатных квартир, так как они «не предполагают семейного проживания». По его словам, необходимо ограничить в стране продажу таких квартир и увеличить долю «больших», например, трехкомнатных.

Ранее стало известно, что в России заканчиваются деньги на семейную ипотеку.