Стало известно, сколько Кашпировский заработал на новых сеансах в России

Доход от новых «магических сеансов» психотерапевта Анатолия Кашпировского превысил шесть млн рублей за четыре дня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, Кашпировский уже анонсировал сеансы в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что психотерапевт не стал регистрировать свой «магический» бизнес на себя или на свою супругу и по совместительству главную помощницу 65-летнюю Гулизар Чалбашову.

«Больше всего маг и его помощники рады пожертвованиям в виде налички. Каждому гостю на входе предлагают закинуть донатик, видимо, для того, чтобы ясновидящий мог более ясно увидеть все болячки своих «пациентов», а заодно — не отчитываться о деньгах, которые зарабатывает на своих «способностях», — говорится в сообщении.

До этого Кашпировский признался, что считает ошибкой переезд в США в 1990-е годы. Психотерапевт добавил, что после переезда совершил большое количество ошибок, о чем сожалеет до сих пор. По его словам, он потерял недвижимость из-за того, что дарил ее, в том числе, детям.

Ранее психотерапевт Анатолий Кашпировский признался, что остался без квартиры в Москве после переезда из США.