Европа сообщила о готовности к зиме без российского газа

Европейские энергетические компании уверены в стабильности поставок газа этой зимой, несмотря на истечение срока ключевого транзитного соглашения с Россией. Об этом заявил генеральный директор Uniper SE Майкл Льюис на конференции Gastech в Хьюстоне, передает Bloomberg.

По словам Льюиса, окончание 31 декабря соглашения о транзите российского газа через Украину не окажет существенного влияния на укрепившийся европейский рынок.

«Определенный объем уйдет с рынка, но это известно и уже учтено в цене», — отметил он.

Egbert Laege, глава Securing Energy For Europe GmbH, подтвердил, что украинские объемы могут быть замещены, в том числе за счет дополнительного импорта СПГ. Однако он предупредил о возможном дефиците в случае очень холодной зимы.

Льюис подчеркнул, что Uniper не намерен возобновлять закупки российского газа. По его словам, любые переговоры с Россией возможны только после окончания войны на Украине и восстановления отношений между ЕС и Россией.

До этого эксперт по энергетике Дамьен Эрнст заявил, что отказ Евросоюза от российского газа, поставляемого через Украину, может вызвать рост цен, но дефицита топлива не предвидится. Недостающие объемы будут компенсированы сжиженным природным газом, что уже отражается в ценах.

Ранее аналитики улучшили прогноз экспортной цены на российский газ.