Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продажи автомобилей в ЕС резко обвалились

ACEA: продажи автомобилей в ЕС в августе упали на 18,3%

close
Shutterstock/FOTODOM

Продажи автомобилей в ЕС по итогам августа рухнули на 18,3% год к году, до 643,6 тыс. штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Резкое падение спроса фиксировалось на всех крупнейших европейских авторынках. Так, в Германии продажи авто за период обвалились на 27,8%, во Франции — на 24,3%, в Италии — на 13,4%, а в Испании — на 6,5%.

Спрос на электромобили в августе и вовсе просел почти вдвое (на 43,9%), до 92,6 тыс. Доля «электричек» в общем объеме продаж авто в ЕС опустилась до 14,4% с 21% в прошлом году.

Европейские автопроизводители начали постепенно отказываться от смелых планов по созданию электромобилей. Свои амбиции на фоне общего падения продаж уже умерили Volvo, Volkswagen и Mercedes. Инвесторы почти потеряли веру в сектор из-за его значительного отставания от США и Китая.

Ранее КНР рекомендовала своим автопроизводителям не вкладываться в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами