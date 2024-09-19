Продажи автомобилей в ЕС резко обвалились

Продажи автомобилей в ЕС по итогам августа рухнули на 18,3% год к году, до 643,6 тыс. штук. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Резкое падение спроса фиксировалось на всех крупнейших европейских авторынках. Так, в Германии продажи авто за период обвалились на 27,8%, во Франции — на 24,3%, в Италии — на 13,4%, а в Испании — на 6,5%.

Спрос на электромобили в августе и вовсе просел почти вдвое (на 43,9%), до 92,6 тыс. Доля «электричек» в общем объеме продаж авто в ЕС опустилась до 14,4% с 21% в прошлом году.

Европейские автопроизводители начали постепенно отказываться от смелых планов по созданию электромобилей. Свои амбиции на фоне общего падения продаж уже умерили Volvo, Volkswagen и Mercedes. Инвесторы почти потеряли веру в сектор из-за его значительного отставания от США и Китая.

Ранее КНР рекомендовала своим автопроизводителям не вкладываться в Россию.