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Зеленые технологии назвали одним из перспективных направлений для карьеры

Вице-президент Сбера Завьялова: женщины все чаще идут в ИТ-отрасль

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Shutterstock

Внедрение новых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, расширяет возможности для реализации амбиций женщин в сфере устойчивого развития, отметила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова в рамках сессии «Женщины в экологии: новые горизонты роста» на IV Евразийском женском форуме.

«В 2023 году доля женщин на должностях ИТ-специалистов составила 25%, а на должностях, связанных с наукой, техникой, инженерией и математикой (STEM), — выросла с 14% в 2020 году до 22% в 2023 году», — сказала она.

Завьялова добавила, что привлечение женщин в ИТ-отрасль становится все более актуальным при дефиците кадров.

По ее словам, Сбер уделяет большое внимание оценке ESG-рисков и внедрению эффективных экологических практик.

«Мы финансируем зеленые, адаптационные и социальные проекты, а также проекты с ESG-ковенантами. Запрос бизнеса на устойчивое финансирование — глобальный тренд», — сказала она.

Завьялова добавила, что ни один проект не может развиваться без экономического движка.

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