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Блогеры в России стали меньше зарабатывать

Solar Staff: доходы российских блогеров за год сократились в среднем на 13%

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Stock-Asso/Shutterstock/FOTODOM

За последний год доходы российских блогеров сократились в среднем на 13%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Solar Staff.

Сильнее всего просел заработок инфлюенсеров, оформленных как ИП, — на 57% по сравнению с августом 2023-го, до 93,6 тыс. рублей в месяц. Доходы самозанятых блогеров за период сократились на 43%, до порядка 22 тыс. рублей.

Между тем доход инфлюенсеров, работающих как физлица, остался практически без изменений и составил 17 тыс. рублей в месяц.

«Размещениям у блогеров находится более предсказуемая альтернатива в виде новых форматов прямой рекламы от российских платформ», — комментирует директор по цифровым технологиям рекламного холдинга NMi Group Анна Планина.

Кроме того, негативно на заработке российских блогеров сказываются блокировки и замедления популярных платформ, добавила эксперт.

Недавно в России появилась платформа для упрощения взаимодействия авторов и бизнеса — VK AdBlogger. Сейчас сервис доступен только на мобильных устройствах. Зарегистрироваться на площадке пока что могут только юрлица, ИП и самозанятые.

Ранее россияне рассказали, ради чего они готовы бросить свою работу.

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