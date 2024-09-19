Блогеры в России стали меньше зарабатывать

За последний год доходы российских блогеров сократились в среднем на 13%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Solar Staff.

Сильнее всего просел заработок инфлюенсеров, оформленных как ИП, — на 57% по сравнению с августом 2023-го, до 93,6 тыс. рублей в месяц. Доходы самозанятых блогеров за период сократились на 43%, до порядка 22 тыс. рублей.

Между тем доход инфлюенсеров, работающих как физлица, остался практически без изменений и составил 17 тыс. рублей в месяц.

«Размещениям у блогеров находится более предсказуемая альтернатива в виде новых форматов прямой рекламы от российских платформ», — комментирует директор по цифровым технологиям рекламного холдинга NMi Group Анна Планина.

Кроме того, негативно на заработке российских блогеров сказываются блокировки и замедления популярных платформ, добавила эксперт.

Недавно в России появилась платформа для упрощения взаимодействия авторов и бизнеса — VK AdBlogger. Сейчас сервис доступен только на мобильных устройствах. Зарегистрироваться на площадке пока что могут только юрлица, ИП и самозанятые.

Ранее россияне рассказали, ради чего они готовы бросить свою работу.