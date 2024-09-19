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Состояние Бакальчук сократилось почти в два раза после сделки Wildberries с Russ

Forbes: состояние Бакальчук сократилось почти в два раза после слияния с Russ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

После слияния маркетплейса Wildberries с оператором наружной рекламы Russ состояние основательницы интернет-магазина Татьяны Бакальчук сократилось почти в два раза. Об этом сообщает журнал Forbes.

«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в материале.

Также журналисты обратили внимание, что на состояние основательницы Wildberries повлиял курс рубля. Однако Бакальчук все равно остается самой богатой женщиной России, отмечает журнал.

Wildberries завершил объединение с Russ в начале августа. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». Цель объединения двух площадок заключалась в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

Ранее Бакальчук обвинила мужа в попытке захвата офисов Wilberries.

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