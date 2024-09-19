Стало известно, сколько россиян могут купить жилье без льготной ипотеки

Для подавляющего количества опрошенных (81%) льготные ипотечные программы стали единственной возможностью приобрести жилье, так как стандартные ежемесячные платежи оказались для них непосильными. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы для исследований «Кукушка», с которым ознакомилась «Газета.Ru».

При этом подавляющее число россиян 85% при выборе застройщика отдают предпочтение компаниям, предлагающим специальные ипотечные программы.

Исследование показало, что 77% респондентов рассматривают покупку нового жилья в ипотеку как способ улучшить жилищные условия. Каждый пятый участник опроса планирует приобрести недвижимость для своих детей.

Еще 62% россиян, воспользовавшихся льготными программами, смогли позволить себе покупку 1-комнатной квартиры или студии. При этом 38% респондентов, готовящихся к приобретению жилья, рассчитывают на покупку 2-комнатной квартиры в 2024 году.

Наибольшей популярностью пользуются девелоперы, предлагающие возможность оформления ипотечного кредита по сниженной ставке. На сегодняшний день такие программы есть только у нескольких застройщиков.

74% опрошенных объяснили свое решение о покупке квартиры сейчас опасениями, связанными с исчерпанием лимитов по семейной ипотеке в октябре 2024 года. Они считают, что после приостановки выдачи семейной ипотеки улучшение жилищных условий станет затруднительным из-за высоких процентных ставок.

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