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В Россельхознадзоре опровергли рост фальсификата в импортных кормах

Россельхознадзор сообщил о стабильной ситуации с импортом кормов для животных

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РИА «Новости»

Россельхознадзор не отмечает увеличения количества фальсифицированных импортных кормов для домашних животных. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт, его слова приводит ТАСС.

«[Ситуация] с импортом кормов обстоит хорошо. Кто хочет — тот поставляет. Но не все теперь поставляют, потому что они знают, что продукцию проверяют. По кормам для домашних животных — нет», — сказал Данкверт.

При этом он подчеркнул, что не все компании сейчас осуществляют поставки, так как знают о проверках продукции.

В конце августа на российской фабрике кормов для животных Chammy в Тульской области прошли обыски после массового отравления собак и кошек. По данным Telegram-канала Mash, экспертиза выявила превышение содержания свинца в сухом и влажном корме. Правоохранители прибыли на завод после массовых жалоб владельцев животных на отравление после употребления кормов Chammy. В компании ООО «Форсаж», владеющей брендом, в свою очередь заявили, что производство не приостанавливалось, а корма соответствуют всем стандартам качества.

Ранее зоопсихолог рассказала, как подбирать рацион для кошек.

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