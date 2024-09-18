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Названа страна еврозоны с самой высокой инфляцией

Евростат: самая высокая инфляция в еврозоне по итогам августа была в Румынии

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Creative Lab/Shutterstock

Румыния оказалась страной с самой быстрорастущей инфляцией в еврозоне. По итогам августа рост потребительских цен в Румынии составил 5,3% против 2,2% в среднем по региону. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Также высокие темпы годовой инфляции фиксировались в Бельгии (4,3%) и в Польше (4%). Самые низкие значения демонстрировали Литва и Латвия — 0,8% и 0,9% соответственно. Инфляция в Ирландии, Словении и Финляндии составила всего 1,1%.

Годовой уровень инфляции в Евросоюзе составил 2,4% в августе, снизившись с 2,8% в июле. Годом ранее этот показатель составлял 5,9%.

Инфляция в России по итогам августа составила 9,05% годовых, свидетельствуют данные Центрального банка РФ. Цель регулятора — вернуть инфляцию к 4%.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку до 19% из-за высокого спроса и роста цен.

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